В Уфе ветераны СВО готовятся к финалу чемпионата по следж-хоккею

Следж-хоккейная команда «Булат» провела завершающую тренировку перед выездом на четвертый этап чемпионата России «Лига героев». В этих соревнованиях будут состязаться ветераны специальной военной операции.

Во время перерыва тренер даёт чёткие указания, ведь играть в следж-хоккей непросто. Упорство, отвага и стремление к победе – девиз булатовцев. Вместо привычных коньков – специальные сани и две клюшки: именно такая экипировка у игроков этой команды.

На льду ветераны специальной военной операции, получившие ранения на поле боя. Тренировки направлены на развитие силы верхней части тела, координации, управление санями и технике владения двумя клюшками. Они занимаются три раза в неделю в Центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.

Команда собралась в феврале прошлого года на базе Хоккейного клуба «Кировец». За столь короткое время «Булат» отлично показал себя на турнирах Всероссийского уровня. Хоккеисты отлично выступили на двух этапах чемпионата России в Высшей лиге. На третьем этапе в Самаре игроки «Булата» заняли четвертое место.