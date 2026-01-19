В Башкирии за сутки пожар оставил без жилья несколько семей

Два района – одна беда. В Башкортостане за сутки пожар оставил без жилья сразу несколько семей. Трагедии случились в Иглинском и Шаранском районах. Есть пострадавшие. Как говорят в МЧС, с начала года статистика неутешительна. Фиксируют рост числа не только возгораний, но и погибших.

Огонь так быстро охватил входную группу, что спасаться приходилось через окно. Из-за короткого замыкания деревянный дом вспыхнул как спичка, вспоминает хозяйка – многодетная мама Регина Юмасултанова. Они праздновали день рождения старшего сына, в помещении было восемь человек, лишь чудом никто не пострадал.

И всё же без жертв не обошлось. Из горящего дома не успела выбраться кошка. В огне сгорело всё имущество, да и само жильё восстановлению не подлежит. Вот так столь долгожданный праздник в одночасье превратился в кошмар.

В доме была новая мебель и техника. Семья, как говорят очевидцы, – на хорошем счету. К трагедии, по всей видимости, привела неисправность в электропроводке. Оставшихся без крова погорельцев временно приютили соседи. Волонтёры помогли собрать необходимую одежду. Поддержку пообещали оказать и в районной администрации, в частности, предоставив сруб для строительства нового жилья.

Трагедией едва не закончился и пожар в селе Чалмалы в Шаранском районе. Огонь вспыхнул в одной из комнат одноэтажного общежития, в котором также жили несколько семей.

У семьи Гульназ Гареевой есть другой дом, который, однако, пока не подключен к газу, и там они не могут жить. В администрации пообещали помочь решить этот вопрос.