В Уфе частная медклиника оставила своих сотрудников без зарплат

Медцентр прекратил работу, а расчёт сотрудники так и не получили. Кто-то ждёт свои честно заработанные деньги ещё с прошлого года: среди них младший медперсонал, врачи, уборщицы. Да и само расставание между специалистами и клиникой теперь вызывает много вопросов у трудовой инспекции и прокуратуры. Мы встретились с бывшими работниками клиники.

Клиника закрывается, но вот уйти вам придётся по собственному желанию. Примерно такие слова услышали сотрудники вскоре после окончания новогодних праздников.

Клиника работала почти три года. Жалоб со стороны пациентов не было, говорят специалисты: свою работу они выполняли на совесть. Центр специализировался на лечении позвоночника и суставов. Сотрудники до последнего отказывались писать заявления на увольнение. Конечно, все эти угрозы не имели под собой оснований, но давление, к сожалению, возымело эффект.

Артём – инвалид по зрению, также работал в центре, но ушёл ещё в декабре, устав от постоянных задержек зарплаты. Проблемы с выплатами начались в марте прошлого года, потому ещё в декабре часть сотрудников уволились, не получив расчёт. Бывшие работники центра обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру. Ведомства установили контакт с работодателем.