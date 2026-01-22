Радий Хабиров исполнил желание 11-летнего Богдана из Уфы

Глава Башкортостана Радий Хабиров исполнил желание 11-летнего Богдана Абилова из Уфы. На «Ёлке желаний» мальчик оставил послание с мечтой – увидеть вживую самолет и пожать руку пилоту. И уже в начале года это сбылось. А как именно – в нашем сюжете.

И если говорят, что театр начинается с вешалки, то первое знакомство с уфимским аэропортом – с макетов первых самолётов и их истории. Мечту Богдана – увидеть воздушный флот уже в натуральную величину – воплотил в жизнь лично Глава Башкортостана.

Не каждый день на другом конце провода оказывается глава республики. Радий Хабиров поинтересовался, как добрались гости и что уже успели посмотреть. Мама Богдана Анастасия Башкурова рассказала, что с сыном проходили реабилитацию в комплексе «Салют» и сейчас обучаются в образовательном центре «Йондоз».

Так, с позитивным настроем, в ярко-оранжевых жилетах мальчишки с мамой отправились исследовать территорию. После получения заветных билетов, первой остановкой в маршруте стало знакомство с четырёхлетней Линдой – собакой, которая помогает персоналу обследовать оставленные вещи и самолёты.

Но главное желание – стать пилотом – остаётся неизменным. Увидеть кухню изнутри удаётся не каждому. Ребятам сначала рассказали, как ремонтируют самолёты, а после проводили в святая святых, посадив прямо за штурвал только прилетевшего воздушного судна. И даже брат, который видел себя пожарным, немного передумал.

Для Богдана и ещё множества детишек в республике ежегодно организовывают ряд благотворительных мероприятий. Например, «Аксаковская ёлка» для детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, чьи папы находятся на СВО, прошла в седьмой раз и собрала свыше 300 человек.

Как руководитель со своими полномочиями, данными мне законом и народом, я могу сделать так, чтобы круг людей, которые будут поздравлять с Новым годом, – я могу настроить работу муниципалитетов, властных структур, чтобы они это делали – и тогда от нескольких детишек, которых я поздравил, эта цифра будет расти в геометрической прогрессии. Вот это я уже должен делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан