В Уфе прошел благотворительный концерт «Капля жизни»

В мероприятии приняли участие музыканты, артисты, общественники и волонтеры столицы. Организаторы акции отметили, что цель концерта – напомнить неравнодушным о важности сдачи крови, которая может стать для кого-то спасением.

Ежегодно в Республиканской станции переливания крови проводится порядка 50 различных благотворительных акций. Донором может стать любой здоровый человек от 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех.