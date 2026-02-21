В Уфе прошла благотворительная Масленица

Блины для людей с добрым сердцем: в Уфе прошла благотворительная Масленица. Праздничные гулянья организовали на площадке парка Кашкадан, где устроили ярмарку. Все вырученные на распродаже средства пойдут на приобретение техники для бойцов спецоперации.

Какая же Масленица без песен да плясок? Но здесь это не просто для развлечения: участники коллективов всеми силами привлекают к себе внимание, ведь главное – продать всё с прилавка.

Товары на ярмарке представили коллективы уфимских школ. Выпечку, а также всевозможные поделки готовили учителя и родители. Ну, а вырученные средства пойдут на поддержку бойцов в зоне СВО.

Это уже не первый благотворительный фестиваль. По итогам предыдущих организаторы приобрели 23 единицы техники, которые отправили на передовую. Один из уфимских предпринимателей в рамках акции пожертвовал для солдат мотоцикл «Урал», который он передал бойцам с пожеланиями скорейшей победы.