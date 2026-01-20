Жительница Башкирии отдала мошенникам все сбережения дочери

Женщине позвонил неизвестный, который представился курьером службы доставки. Под предлогом получения посылки мошенники выпросили у пенсионерки код подтверждения в смс. Далее традиционно женщине начали звонить якобы сотрудники банка, которые напугали пенсионерку взломом. Мошенники заставили её установить приложение для демонстрации экрана и целый день были на связи с женщиной. Они якобы помогали женщине возбудить уголовное дело. А чтобы обезопасить средства, пенсионерке наказали передать все сбережения курьеру. Женщина отдала неизвестному 1,5 млн рублей, а тот вручил поддельный документ из Центробанка и «заблокировал» счета.