Жительница Уфы создала бренд одежды с национальными мотивами

Уфимка создала бренд, вдохновленный любовью к родному краю. Пока это как хобби, однако в перспективе в планах у девушки открыть собственный магазин, ведь спрос у клиентов есть. К тому же сейчас в регионе активно поддерживают креативные индустрии, так что можно рассчитывать и на господдержку.

Картины, которые Дилара Шаймеева наносит на футболки, навеяны воспоминаниями из детства: будь то окно деревенского дома или утварь из бабушкиного сундука. И ведь самое главное – это образы, знакомые для многих. Оттого создаваемые ею вещи так востребованы среди клиентов. Спрос и породил идею создания бренда.

Прежде чем создавать одежду, девушка долгое время путешествовала и даже жила в других странах. Но затем открыла для себя, что счастье все же на родной земле. Поэтому и бренд назвала в переводе на русский «Счастливый человек».

Профессиональный дизайнер по образованию, Дилара Шаймеева за вдохновением всегда возвращается в родную деревню. У нее уже накопился большой багаж для творчества, поэтому планы – открыть собственный бутик по продаже вещей и аксессуаров. При этом за объемом не гонится, что и делает вещи эксклюзивными.

Производство дизайнерской одежды – это тоже доля креативных индустрий. Доля отрасли в структуре общей экономики Башкортостана пока всего 2%. Задача – довести до 6%. Именно поэтому власти активно стимулируют творцов коммерциализировать свою деятельность, для чего создают особые условия.