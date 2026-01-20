Лобовое ДТП на трассе в Башкирии: есть погибший

В Кушнаренковском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась накануне вечером на 80 км автодороги Р-240 на подъезде к М-12.

По предварительным данным ГАИ, 46-летний водитель грузовика «Мерседес-Бенц», двигаясь из Дюртюлей в сторону Уфы, выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать наезда на остановившуюся «Ладу Гранта». В результате он совершил лобовое столкновение со встречной «ГАЗелью Некст».

Водитель «ГАЗели», 38-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.