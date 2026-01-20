Скульптор Салават Щербаков стал гостем программы «Мой герой» на ТВЦ

Известный скульптор
Салават Щербаков стал гостем авторской программы Татьяны Устиновой «Мой герой»
на телеканале ТВЦ. В беседе он рассказал о том, как художник чувствует
историческую эпоху, что можно увидеть в человеческих образах и существуют ли
для мастера запретные темы в творчестве.
Особо народный художник
России гордится своими башкирскими корнями, отмечая, что его отец был башкиром,
и вспоминает, как впервые посетил республику.
Работы Салавата
Щербакова не просто украсили Уфу, а стали ее визитной карточкой. Это мемориал
генералу Шаймуратову на Советской площади, памятник Муртазе Рахимову в парке
имени Ленина, а также барельефы на крыше и скульптуры на территории Дворца
борьбы.
Салават
Александрович наш родной, башкирский – отец его башкир, он башкир. Есть
ощущение, что, будучи долгое время оторванным от республики, он сейчас это
компенсирует. В республике теперь есть его замечательные произведения. Когда мы
хотели сделать памятник генералу Шаймуратову, мы проводили большой конкурс.
Конечно, когда мы увидели, что Салават Александрович в этом участвует, мы
понимали, что это художник высокого уровня, и потом когда мы уже оценили все
итоги, все члены конкурсной комиссии почти единогласно решили созидать именно
тот вариант памятника, который он предлагал. Памятник стал шире, он стал
памятником всем погибшим в боях за Родину. Мы хотели сделать памятник одному
человеку – это памятник целой дивизии. Мы хотели сделать памятник дивизии –
получился памятник всему народу. В этом памятнике проходит практически вся
история башкирского народа.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан