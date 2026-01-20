Скульптор Салават Щербаков стал гостем программы «Мой герой» на ТВЦ

Салават Александрович наш родной, башкирский – отец его башкир, он башкир. Есть ощущение, что, будучи долгое время оторванным от республики, он сейчас это компенсирует. В республике теперь есть его замечательные произведения. Когда мы хотели сделать памятник генералу Шаймуратову, мы проводили большой конкурс. Конечно, когда мы увидели, что Салават Александрович в этом участвует, мы понимали, что это художник высокого уровня, и потом когда мы уже оценили все итоги, все члены конкурсной комиссии почти единогласно решили созидать именно тот вариант памятника, который он предлагал. Памятник стал шире, он стал памятником всем погибшим в боях за Родину. Мы хотели сделать памятник одному человеку – это памятник целой дивизии. Мы хотели сделать памятник дивизии – получился памятник всему народу. В этом памятнике проходит практически вся история башкирского народа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан