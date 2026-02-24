Участники программы «Герои Башкортостана» приступили к третьему модулю обучения

Для участников программы «Герои Башкортостана» стартовал третий модуль обучения. Напомним, она запущена по инициативе Радия Хабирова, как продолжение федерального проекта «Время Героев». Каждый из участников обучается параллельно – с передовой, исполняя воинский долг, или из тыла, продолжая поддерживать своих сослуживцев.

Наш коллега Урал Ахмеров работал на телеканале «Вся Уфа» ассистентом режиссёра. По личному решению отправился в зону спецоперации в составе батальона Шаймуратова. Пройдя героический путь и вернувшись домой, решил: время открыть новую страницу в жизни. По окончании проекта «Герои Башкортостана» он сможет занять должность в органах власти.

Сегодня он, как и десятки других героев, постигает науку управления регионом. Программа «Герои Башкортостана», запущенная по инициативе Радия Хабирова, выходит на финишную прямую. Третий модуль погрузит участников в систему региональной и муниципальной власти.

Рамиль Мустафин служит в Московской области, он получил тяжелые ранения на СВО и теперь готов защищать интересы людей с портфелем в руках. Пятеро финалистов программы уже получили реальные должности, в том числе в руководстве муниципалитетов. У каждого участника есть наставник – путь обучения они проходят вместе.

Кадровая программа является региональным продолжением федерального проекта «Время Героев». Эти люди доказали верность Родине на поле боя. Теперь республика доверяет им судьбу людей в мирной жизни.