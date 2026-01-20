В Уфе прошла международная конференция по археологии

Каким был Южный Урал в эпоху раннего железа и массового переселения народов? Ответ на этот вопрос ищут участники международной научной конференции, которая стартовала в Уфе. Мероприятие проходит в Институте истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
Съезд посвятили 90-летию со дня рождения выдающегося ученого-археолога Анатолия Пшеничнюка, который внёс большой вклад в изучение Филипповских курганов. Именно в ходе организованной им экспедиции были открыты памятники, получившие широкую известность под названием сарматское золото.
Специалисты отметили вклад Анатолия Пшеничнюка в башкирскую археологию и отдельно остановились на трудах ученого, широко известных на мировом уровне. В мероприятии, помимо российских регионов, приняли участие ученые из Казахстана и Кыргызстана. Была также организована специализированная выставка книг-собраний Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.