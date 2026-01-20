Из-за припаркованной фуры в Уфе не могли убрать снег

В Уфе коммунальные службы на улице Рудольфа Нуреева эвакуировали фуру, мешавшую работе снегоуборочной техники.
Как сообщил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов, автовладелец нарушил сразу несколько правил. Он оставил большегруз на стоянке в день, когда она запрещена по четным числам. Кроме того, транспортное средство блокировало проезд и мешало полноценной уборке территории, что особенно важно в зимний период.
Грузовик был перемещен на штрафстоянку, после чего коммунальные службы проведут очистку снега на данном участке.
Администрация района напомнила автовладельцам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения: не оставлять технику на длительное время вдоль основных магистралей и во дворах. Несоблюдение ПДД неизбежно влечет за собой предусмотренные законом последствия.
Фото: Антон Тарасов, ТГ.