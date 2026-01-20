Из-за припаркованной фуры в Уфе не могли убрать снег

В Уфе коммунальные службы на улице Рудольфа Нуреева эвакуировали фуру, мешавшую работе снегоуборочной техники.

Фото №1 - Из-за припаркованной фуры в Уфе не могли убрать снег

Как сообщил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов, автовладелец нарушил сразу несколько правил. Он оставил большегруз на стоянке в день, когда она запрещена по четным числам. Кроме того, транспортное средство блокировало проезд и мешало полноценной уборке территории, что особенно важно в зимний период.

Грузовик был перемещен на штрафстоянку, после чего коммунальные службы проведут очистку снега на данном участке.

Администрация района напомнила автовладельцам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения: не оставлять технику на длительное время вдоль основных магистралей и во дворах. Несоблюдение ПДД неизбежно влечет за собой предусмотренные законом последствия.

Фото: Антон Тарасов, ТГ.

