В Башкирии началась проверка роддомов после трагедии в Новокузнецке

Проверка всех родильных домов Башкортостана началась после трагедии в Кемеровской области. В ответ на чрезвычайную ситуацию в роддоме Новокузнецка, где от внутрибольничной инфекции погибли девять новорожденных, Минздрав Башкортостана инициировал масштабную проверку всех учреждений родовспоможения и детства в республике.

В течение двух недель экспертные группы, в состав которых вошли ведущие специалисты перинатальных центров и эпидемиологи, будут проводить аудит. Их задача – проверить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и законодательства, чтобы не допустить подобных трагедий в нашем регионе.