В Башкирии началась проверка роддомов после трагедии в Новокузнецке

Проверка всех родильных домов Башкортостана началась после трагедии в Кемеровской области. В ответ на чрезвычайную ситуацию в роддоме Новокузнецка, где от внутрибольничной инфекции погибли девять новорожденных, Минздрав Башкортостана инициировал масштабную проверку всех учреждений родовспоможения и детства в республике.
В течение двух недель экспертные группы, в состав которых вошли ведущие специалисты перинатальных центров и эпидемиологи, будут проводить аудит. Их задача – проверить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и законодательства, чтобы не допустить подобных трагедий в нашем регионе.
Проверка стартовала с учреждений Уфы. В столице Башкортостана пять родильных домов третьего уровня и один – второго. Проверку на соответствие уже прошёл Городской клинический перинатальный центр – бывший роддом №3 для женщин с беременностью высокого риска из северной части Уфы, Бирского и Нуримановского районов.