В Башкирии пьяный водитель наехал на женщину и её дочек

В Кумертау задержали водителя, который сбил семью. Подробности сообщили в ГАИ региона.

23-летний парень на ВАЗ-2110 допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с двумя дочками. Сначала авто наехало на ребёнка в санках, а после задело идущую рядом девочку. С места происшествия виновник ДТП скрылся. Девочки получили травмы, им потребовалась госпитализация.

На месте происшествия правоохранители обнаружили лишь бампер от авто. Вскоре личность автомобилиста удалось установить. Им оказался местный житель, который находился в состоянии опьянения. Сначала парень отрицал свою причастность к аварии, но после сознался в произошедшем.

Против нарушителя возбуждены два административных дела – за отказ от медицинского освидетельствования и за оставление места ДТП. Суд назначил водителю наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.