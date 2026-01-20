В Уфе открылся волонтёрский штаб им. Шаймуратова

В Уфе открылся новый волонтёрский штаб имени Героя России Минигали Шаймуратова. Площадку организовали на базе подросткового клуба «Фристайл» в Октябрьском районе башкирской столицы. В рамках церемонии руководитель комитета семей воинов Отечества Эльвира Мацкевич передала штабу экспонаты из зоны специальной военной операции, которые дополнят музейную коллекцию. Также участники мероприятия подписали совместный план работы по патриотическому воспитанию и обсудили вопросы волонтерской деятельности.

Сегодня подростковый клуб «Фристайл» посещают около 100 школьников. Деятельность центра направлена на всестороннее развитие молодёжи Октябрьского района, в том числе и патриотическое воспитание. Здесь же организованы секция смешанных единоборств и кружок творчества. Дети встречаются с участниками СВО и участвуют в мастер-классах. Сегодня ребята писали письма бойцам специальной военной операции.