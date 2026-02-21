В Уфе открылся юридический штаб поддержки ветеранов СВО

Первый юридический штаб поддержки ветеранов СВО открылся в Уфе. Он стал структурным подразделением Ассоциации ветеранов специальной военной операции, в котором вернувшиеся с фронта военнослужащие смогут получить профессиональную юридическую помощь.

По словам специалистов, на сегодняшний день участились случаи обмана недобросовестными адвокатскими конторами, куда обращаются за помощью участники СВО и их семьи. Пользуясь отсутствием правовых знаний или сложной жизненной ситуацией, они предлагают платные услуги, которые не дают никаких результатов.

Юридический штаб будет работать с понедельника по пятницу. Участники СВО могут обратиться за бесплатной консультацией и получить квалифицированную помощь. Проверенные юристы и адвокаты предоставят правовое сопровождение, помогут с оформлением документов, защитой прав и представлением интересов участников и ветеранов СВО в судах и госорганах.