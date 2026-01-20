В Уфе состоялся первый турнир по Го

В Уфе состоялся первый крупный турнир по Го – «кубок Левши». Это настольная игра, которая популярна в странах Азии. Спортсмены выявляют сильнейшего за доской, используя белые и черные камни. На турнир заявились более 60 участников из разных регионов страны.

Го известна на Востоке и считается самой сложной стратегической игрой в истории. Перед стартом соревнований – мастер-класс, чтобы напомнить правила, хотя, на первый взгляд, они весьма простые, но Го – это миллиарды комбинаций. Спорт, который требует быстрых решений при верной стратегии. Игроки по очереди выставляют на доску камни своего цвета, задача – получить больше очков, чем противник, то есть захватить камни соперника и свободную часть доски окружить своими.

Айгуль Фазулзянова – чемпионка страны по Го в парной игре. А это самый юный участник «кубка Левши»– 7-летний Кирилл Нечипоренко. Этот турнир смешанный: за одним столом могли встретиться дебютанты соревнований и уже опытные мастера. Кстати, в Го есть спортивные разряды.

Играли участники кубка за столами, но одна из зон турнира была оформлена в классическом японском стиле. Здесь установили гобан – специализированную доску для игры в Го.

Турнир проходил в формате абсолют с ограничением времени в несколько туров. Для Уфы это был первый официальный рейтинговый турнир в истории города.