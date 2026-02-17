В Уфе состоялся турнир по кулачным боям

В Уфе состоялось крупное спортивное событие – турнир по кулачным боям. Мероприятие прошло во Дворце спорта. В состязаниях участвовали 22 спортсмена из шести стран мира. Башкортостан представляли семь бойцов. Бой-реванш провели Ильнар «Хантер» Ишимбаев и Суламбек Шахгириев. О победах и поражениях в октагоне – в нашем сюжете.

С победы начали своё выступление в октагоне представители республики. В первом же поединке вечера после трёх раундов единогласным решением судей победу праздновал Хазрадбек Немаджонов. Следом за ним лучшим стал воспитанник школы рукопашного боя уфимец Илья Макаров, а Георгий Березкин из Чишмов на 39-й секунде второго раунда нокаутировал Шахида Смагулова из Казахстана.

Поддерживали бойцов зрители. Болельщики переживали с трибун Дворца спорта, также были заполнены места у ринга. Поболеть за спортсменов в свой день рождения пришёл нападающий команды «Салават Юлаев» – Джек Родуолд: он посетил мероприятие вместе с супругой и другими легионерами клуба.

Это очень жестокий спорт, сам я большой фанат UFC, но никогда раньше не видел бои на голых кулаках. Это впечатляюще. Такой вот интересный способ отпраздновать день рождения. Джек Родуолд, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Я просто узнал, что в Уфе проходит такое мероприятие и пришёл поддержать бойцов. Вообще, это наш первый опыт участия в чём-то подобном. Девин Броссо, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В поединке в полусреднем весе Константину Чобану из Молдавии единогласным решением судей победил Серика Сармухамеда.

Бой-реванш провели Ильнар Ишимбаев, по прозвищу «Хантер» и Суламбек Шахгириев – «Алый зверь». По итогам пятираундового рейтингового противостояния в полусреднем весе единогласным решением судей победу одержал Ишимбаев.