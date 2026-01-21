В Башкирии ударят морозы до -30°C

Сегодня, 21 января, в республике ожидается небольшой снег, днем по югу до умеренного. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит от -8 до -13°C.

В четверг, 22 января, ожидается значительное похолодание. Ночью температура опустится до -20, -25°C, на юге республики около -15°С, при прояснениях возможны заморозки до -30°C. Днем ожидается -15, -20°C, на севере до -25°C. Местами небольшой снег. Ветер восточный, умеренный