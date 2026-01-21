Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе

Сотрудники ФСБ нейтрализовали террористическую ячейку, готовившую нападение на отдел полиции в Уфе. При задержании главарь группы оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, его сообщник арестован.
По данным ЦОС ФСБ России, двое выходцев из Центральной Азии, действуя по заданию международной террористической организации, планировали совершить теракт. Они провели разведку у здания полиции, приобрели автоматическое оружие и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства
Среди силовиков и мирного населения пострадавших нет. При обыске в квартире изъяты составные части СВУ и символика терструктуры. Возбуждено уголовное дело.