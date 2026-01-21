В Башкирии боец СВО передал музею ДОСААФ личную экипировку

В Баймаке участник специальной военной операции Аскат Мажитов передал в музей местного отделения ДОСААФ личную экипировку. Новые экспонаты заняли достойное место в коллекции, и теперь посетители смогут не только увидеть, но и изучить снаряжение современного бойца.
Во время встречи кадеты Зауральского агропромышленного колледжа смогли задать интересующие их вопросы и примерить переданные элементы обмундирования, ощутив их вес на себе. Подарок пополнил экспозицию музея, где традиционно проходят патриотические встречи с молодёжью.