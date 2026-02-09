В Башкирии храму передали точную копию иконы Табынской Пресвятой Богородицы

Бесценный дар для прихожан. Писатель и председатель Аксаковского фонда Михаил Чванов при поддержке санатория «Янган-Тау» передали Храму Святого Великомученика и Победоносца Георгия точную копию Чудотворной иконы Табынской Пресвятой Богородицы. Она известна своими чудодейственными свойствами и почитается всеми верующими.

На богослужении в Храме Святого Великомученика и Победоносца Георгия многолюдно. Посещают его не только прихожане из села Еланыш, но и отдыхающие в санатории «Янган-Тау», а также гости одноимённого геопарка. И теперь поводов для поездок сюда стало больше: в старейшем каменном храме появилась Чудотворная икона Табынской Пресвятой Богородицы. Она является духовной покровительницей огромной территории России от Волги до Урала и Оренбургского казачьего войска. Святыня – точная копия оригинала.

Когда в 1920 году в результате революции часть казаков ушла в Китай, они забрали эту икону, и следы её потерялись в Китае. По одной из версий, она находилась до 40-х годов в Харбине. По другой версии, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе вместе с атаманом Дутовым. Шамиль Мухаметдинов, советник генерального директора санатория «Янган-Тау»

В конце 60-х годов в Китае произошла культурная революция: тогда икона пропала, и следы не могут найти до сих пор. Писатель Михаил Чванов долгое время искал её, успел написать об этом книгу, но оригинал так и не был найден. Тогда по просьбе председателя Аксаковского фонда и при поддержке санатория «Янган-Тау» иконописцы за 1,5 года написали точную копию. Её освятили в Храме Вознесения Господня в селе Табынское Гафурийского района, который икона выбрала своим местожительством после второго явления народу. И хотя оригинал Табынской Пресвятой Богородицы никто не видел уже более 60 лет, прихожане не теряют веру в её возвращение, но для этого есть важное условие.

Люди, верующие в Бога, говорят, что она не вернётся, пока не будет восстановлен храм, который она избрала для себя местом явления: это село Табынское Гафурийского района, а он находится совершенно в бедственном положении. Она один раз явилась там, второй раз явилась там, и сейчас в эти развалины она не вернётся. И в этом, наверное, есть своя истина. Михаил Чванов, писатель, председатель Аксаковского фонда

Уроженец Салаватского района Михаил Чванов передал икону в Храм Святого Великомученика и Победоносца Георгия неслучайно: именно здесь, в начале прошлого века, венчались его бабушка с дедушкой. Для прихожан икона Табынской Пресвятой Богородицы стала бесценным даром.

Чудотворная икона Табынской Пресвятой Богородицы очень почитается не только в России, но и во всём мире. Она считается чудотворной, от неё получают исцеление. Кроме того, что она исцеляет, в акафисте Пресвятой Богородицы написано, что она – всего мира надежда и утешение, то есть, понимаете, это не только в какой-то отдельной области, а всего мира надежда и утешение. Татьяна Толкачёва, прихожанка Храма