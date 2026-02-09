В Башкирии храму передали точную копию иконы Табынской Пресвятой Богородицы

Бесценный дар для прихожан. Писатель и председатель Аксаковского фонда Михаил Чванов при поддержке санатория «Янган-Тау» передали Храму Святого Великомученика и Победоносца Георгия точную копию Чудотворной иконы Табынской Пресвятой Богородицы. Она известна своими чудодейственными свойствами и почитается всеми верующими.
На богослужении в Храме Святого Великомученика и Победоносца Георгия многолюдно. Посещают его не только прихожане из села Еланыш, но и отдыхающие в санатории «Янган-Тау», а также гости одноимённого геопарка. И теперь поводов для поездок сюда стало больше: в старейшем каменном храме появилась Чудотворная икона Табынской Пресвятой Богородицы. Она является духовной покровительницей огромной территории России от Волги до Урала и Оренбургского казачьего войска. Святыня – точная копия оригинала.
В конце 60-х годов в Китае произошла культурная революция: тогда икона пропала, и следы не могут найти до сих пор. Писатель Михаил Чванов долгое время искал её, успел написать об этом книгу, но оригинал так и не был найден. Тогда по просьбе председателя Аксаковского фонда и при поддержке санатория «Янган-Тау» иконописцы за 1,5 года написали точную копию. Её освятили в Храме Вознесения Господня в селе Табынское Гафурийского района, который икона выбрала своим местожительством после второго явления народу. И хотя оригинал Табынской Пресвятой Богородицы никто не видел уже более 60 лет, прихожане не теряют веру в её возвращение, но для этого есть важное условие.
Уроженец Салаватского района Михаил Чванов передал икону в Храм Святого Великомученика и Победоносца Георгия неслучайно: именно здесь, в начале прошлого века, венчались его бабушка с дедушкой. Для прихожан икона Табынской Пресвятой Богородицы стала бесценным даром.
Теперь прихожане молятся иконе Табынской Пресвятой Богородицы не только об избавлении от недугов, но и просят защитить всех воинов, принимающих участие в спецоперации, независимо от их национальности и вероисповедания.