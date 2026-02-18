В Уфе бойцу СВО передали квадрокоптер и тепловизор

В Агентстве по печати и СМИ Башкортостана состоялась передача квадрокоптера и тепловизора бойцу – сотруднику Издательского дома «Республика Башкортостан», который сейчас находится в краткосрочном отпуске. Оборудование для выполнения боевых задач в зоне СВО приобретено на средства, собранные Союзом журналистов республики при поддержке фонда «Народный фронт. Всё для победы».