Учитель рисования из Уфы стала популярным блогером

Известность в соцсетях педагог приобрела благодаря шуточным роликам, которые снимала вместе с учениками. Как одна деятельность дополняет другую и каким, по мнению школьников, должен быть хороший современный учитель?

Идти на уступки Анастасия Конобеева не привыкла. Учитель она справедливый и временами даже строгий. Но ради любимых учеников чего только не сделаешь.

В таких забавных видео Анастасия Александровна рассказывает о своих учительских буднях. Причем снимать их педагога подвигли сами учащиеся. Начиналось всё с шуточных роликов. Затем видео превратились в настоящие открытые уроки, где дети могли обсудить с преподавателем уже более серьезные темы.

Сейчас канал насчитывает свыше 30 тысяч подписчиков. Но уходить в блогеры Анастасия не собирается. Своим истинным призванием она называет работу учителя. В школе, где вот уже год трудится педагог, получают знания более 700 детей, 41 из которых – с ограниченными возможностями здоровья. Примечательно, что дети с расстройством аутистического спектра обучаются в обычных классах, но за каждым из них закреплен тьютор, или, говоря иначе, наставник. Так ребята быстрее социализируются и развиваются рядом со сверстниками. Анне Кудашевой в получении знаний помогает мама. А вот Анастасию Александровну школьница называет очень хорошим учителем.

Анастасия Конобеева основой отношений между преподавателем и учеником называет взаимоуважение, доверие и понимание. По ее словам, задача учителя – не только дать знания, но и стать для ребенка по-настоящему близким человеком. Не просто взрослым, которого стоить «обходить за версту», а другом. Ведь, как отмечают сами дети, взаимопонимание не просто сближает, но и повышает в их глазах статус педагога.

Как показывает практика, в условиях постоянно меняющегося мира обучение требуется и самим учителям. С этой целью Институт развития образования республики ежегодно проводит порядка 280 курсов повышения квалификации по разным направлениям. Только в прошлом году обучение прошли более 11 тысяч человек.