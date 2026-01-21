Боец СВО из Башкирии женился во время отпуска

Участник специальной военной операции Ямиль Азнабаев во время отпуска в родном селе Нижнеутяшево Белокатайского района создал семью. 37-летний доброволец, награжденный медалью Суворова, женился на своей избраннице Эльзе.
Боец с позывным «Ямиль» служит в зоне СВО с мая 2023 года, сообщили в издании «Новый Белокатай». В составе штурмового отряда на Краснолиманском направлении он выполняет задачи механика-водителя, управляя автомобилями «УАЗ» и «Урал».
Во время двухнедельного отпуска боец успел не только повидаться с родными, но и официально оформить отношения. Молодожены зарегистрировали брак в Отделе ЗАГС Администрации района, после чего провели традиционный мусульманский обряд никах в кругу родных и близких.
Совсем скоро главе семьи предстоит вернуться к выполнению боевых задач. Теперь его будут ждать с передовой не только мать, но и любимая супруга.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Новый Белокатай».