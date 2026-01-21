Жители Татышлинского района хотят отремонтировать ограждение кладбища по ППМИ

Жители населённых пунктов Юда Бадряшевского сельсовета и Малая Бальзуга Новотатышлинского сельсовета Татышлинского района выступили с инициативой капитального ремонта ограждения сельских кладбищ. Для этого они подали заявку в республиканскую программу ППМИ.

Сохранить память и восстановить достойный вид старинным кладбищам решили на сходе граждан. Большинство сельчан сошлись во мнении, что это вопрос уважения. Ограждения совсем обветшали, часть секций повалилась. Проект дорогой, своими силами не справиться. А программа поддержки местных инициатив стала тем инструментом, который помогает малым деревням решать большие и значимые вопросы.