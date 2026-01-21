В Башкирии отмечается скачок количества пожаров

Страшнее
пламени – только рост происшествий и их последствия. В Башкортостане отмечается
скачок количества пожаров. За неполный январь – уже больше 250 случаев. Это на
57% больше, чем за тот же период прошлого года. И главной причиной трагедий,
как сообщают МЧС, становится человеческая беспечность.
10
дней пребывания в реанимации и больше 20 – в самом ожоговом центре. Сейчас
Айрат Батыров постепенно самостоятельно встаёт с больничной койки и учится
заново передвигаться, конечно, не без помощи близких.
Состояние было тяжёлое: был весь
в ожогах, толком ничего не помню, потому что был в шоковом состоянии.Айрат Батыров, пациент Республиканского ожогового центра ГКБ №18
В
новогоднюю ночь в деревне Шмидтово Айрат с братом отправились попариться в
баню, растапливали её газовым баллончиком, который взорвался от перегрева. Как
нам рассказала уже супруга Айрата, находясь в шоковом состоянии, он успел
закрыть баню, чтобы пламя не перекинулось дальше, одеться и даже отогнать
машину. В четвертом часу утра братьев доставили в больницу.
Обширные ожоги на площади 80% I, II и
III степени. Пациент поступал в крайне тяжёлом состоянии, в связи с чем был
госпитализирован в отделение реанимации. К этому всему ещё добавилась
ингаляционная травма: у пациента был ожог верхних дыхательных путей. Госпитализировали
в отделение реанимации и сразу начали интенсивную терапию. На данный момент,
если говорить, по большей площади уже всё зажило, небольшие остаточные раны
остались, и через несколько дней планируем выписку уже.Вадим Кильдияров, лечащий врач, хирург ожогового отделения Республиканского ожогового центра ГКБ №18
Стараюсь ходить, учиться заново
ходить. Самое главное – это техника безопасности. Не суетиться, потому что это
произошло в новогодней суете. Оставили баллончик, забыли убрать. Прежде всего –
внимательность.Айрат Батыров, пациент Республиканского ожогового центра ГКБ №18
Всего
за новогодние праздники за помощью к медикам с термическими ожогами обратились
более 100 человек, из них 45 – госпитализировали. Как отметил министр
здравоохранения региона, этот Новый год оказался самым спокойным за последние
пять лет. Пострадавших от огня и фейерверков оказалось меньше.
Что касается детского ожогового
травматизма, то на первое место, конечно, выходят ожоги горячей водой. Даже
небольшая чашка горячего чая может привести к ожогам на площади 30%. У взрослых
– это ожоги пламенем и контактные ожоги. И часть из этих ожогов, тяжёлых, получена
в алкогольном опьянении.Руслан Гиматдинов, заведующий ожоговым отделением Республиканского ожогового центра №18
И
большая часть происшествий, как и у нашего героя, связана с пожарами. Всего с
начала года в Башкортостане их произошло свыше 250, погибли 11 человек. Как
сообщили в пресс-службе МЧС, это на 57% больше, чем в прошлом году.
Основными причинами возникновения
пожаров в 2026 году стали неосторожное обращение с огнём, в том числе и при
курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов и печного
оборудования. Большая часть погибших при пожарах находились в состоянии
алкогольного опьянения.Андрей Зайцев, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Экстренные
службы напоминают: будьте бдительны и аккуратны. Не следует перегружать
электросети, выключайте обогреватели и другие приборы перед сном и выходя из
дома. Ведь за невнимательность приходится расплачиваться самым дорогим –
жизнью.