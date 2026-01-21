В Башкирии отмечается скачок количества пожаров

Страшнее пламени – только рост происшествий и их последствия. В Башкортостане отмечается скачок количества пожаров. За неполный январь – уже больше 250 случаев. Это на 57% больше, чем за тот же период прошлого года. И главной причиной трагедий, как сообщают МЧС, становится человеческая беспечность.

10 дней пребывания в реанимации и больше 20 – в самом ожоговом центре. Сейчас Айрат Батыров постепенно самостоятельно встаёт с больничной койки и учится заново передвигаться, конечно, не без помощи близких.

Состояние было тяжёлое: был весь в ожогах, толком ничего не помню, потому что был в шоковом состоянии. Айрат Батыров, пациент Республиканского ожогового центра ГКБ №18

В новогоднюю ночь в деревне Шмидтово Айрат с братом отправились попариться в баню, растапливали её газовым баллончиком, который взорвался от перегрева. Как нам рассказала уже супруга Айрата, находясь в шоковом состоянии, он успел закрыть баню, чтобы пламя не перекинулось дальше, одеться и даже отогнать машину. В четвертом часу утра братьев доставили в больницу.

Обширные ожоги на площади 80% I, II и III степени. Пациент поступал в крайне тяжёлом состоянии, в связи с чем был госпитализирован в отделение реанимации. К этому всему ещё добавилась ингаляционная травма: у пациента был ожог верхних дыхательных путей. Госпитализировали в отделение реанимации и сразу начали интенсивную терапию. На данный момент, если говорить, по большей площади уже всё зажило, небольшие остаточные раны остались, и через несколько дней планируем выписку уже. Вадим Кильдияров, лечащий врач, хирург ожогового отделения Республиканского ожогового центра ГКБ №18

Стараюсь ходить, учиться заново ходить. Самое главное – это техника безопасности. Не суетиться, потому что это произошло в новогодней суете. Оставили баллончик, забыли убрать. Прежде всего – внимательность. Айрат Батыров, пациент Республиканского ожогового центра ГКБ №18

Всего за новогодние праздники за помощью к медикам с термическими ожогами обратились более 100 человек, из них 45 – госпитализировали. Как отметил министр здравоохранения региона, этот Новый год оказался самым спокойным за последние пять лет. Пострадавших от огня и фейерверков оказалось меньше.

Что касается детского ожогового травматизма, то на первое место, конечно, выходят ожоги горячей водой. Даже небольшая чашка горячего чая может привести к ожогам на площади 30%. У взрослых – это ожоги пламенем и контактные ожоги. И часть из этих ожогов, тяжёлых, получена в алкогольном опьянении. Руслан Гиматдинов, заведующий ожоговым отделением Республиканского ожогового центра №18

И большая часть происшествий, как и у нашего героя, связана с пожарами. Всего с начала года в Башкортостане их произошло свыше 250, погибли 11 человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС, это на 57% больше, чем в прошлом году.

Основными причинами возникновения пожаров в 2026 году стали неосторожное обращение с огнём, в том числе и при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов и печного оборудования. Большая часть погибших при пожарах находились в состоянии алкогольного опьянения. Андрей Зайцев, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан