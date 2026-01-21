В Башкирии изменятся правила поступления в вузы после колледжей

С этого года выпускников колледжей и техникумов ждут новые правила при поступлении в университеты. Главное изменение – право поступать без ЕГЭ теперь будет действовать только при выборе схожей специальности.

Дамир Камалетдинов учится на четвёртом курсе Института среднего профессионального образования. Главный плюс его обучения – это симбиоз теории и практики: всё, что изучается в учебниках, можно сразу же воплощать на современных станках. Дамир – первый в семье, кто выбрал рабочую техническую специальность, в то время как многие его родственники – врачи. После колледжа он планирует продолжить обучение в Уфимском университете науки и технологий. Благодаря новым правилам поступить туда он сможет без ЕГЭ, но только если выберет специальность, родственную уже полученной в колледже.

Если направление в вузе соответствует профилю полученного в колледже образования, абитуриент сдаст внутренние экзамены. Если же специальность другая, поступать придётся по общим правилам – на основе результатов единого госэкзамена. Специалисты советуют выпускникам СПО заранее уточнять в приёмных комиссиях, совпадают ли программы. Если нет, то заявление на участие в ЕГЭ нужно успеть подать до 1 февраля. Другие новшества касаются целевого приёма: отныне квоты теперь будут чётко привязаны к конкретным компаниям-заказчикам.