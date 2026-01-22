В Уфе начала работу «Атомная школа сварки»

На базе Уфимского нефтяного университета начала свою работу «Атомная школа сварки». Это первый подобный учебный центр в Башкортостане. Школа будет готовить высококвалифицированных сварщиков для предприятий атомной отрасли и других секторов промышленности России.

Здесь не просто варят металл, а обеспечивают качество и безопасность. В «Атомную школу сварки» может поступить каждый на базе девяти классов, а количество бюджетных мест даёт эту возможность.

Освоить навыки сварщика можно меньше чем за два года. Но прежде чем приступить к практике, студенты знакомятся с теорией. Совместно с академией «Росатом» Нефтяной составил учебник по подготовке специалистов. В нем представлены уникальные материалы по сварочным технологиям.

Здесь высокий уровень мастерства демонстрируют каждый день. Рузель Закиров – мастер школы – подготовил студентку УГНТУ Валерию Галямову, занявшую второе место на Национальном чемпионате «Кубок сварки России – 2025».