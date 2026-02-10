В Уфе начнёт работу самая большая школа в ПФО

В Уфе в феврале 2026 года начнёт работу самая большая школа в Приволжском федеральном округе. Также в городах и районах республики готовится к открытию ряд новых образовательных и дошкольных учреждений. Объекты возводятся в рамках национальных проектов, при финансировании из республиканского бюджета, в рамках концессионных соглашений и государственно-частного партнёрства.
В первый рабочий день нового года в деревне Шмидтово Уфимского района торжественно открыли Центр образования имени Героя России Ильдара Суфиярова. Это первая в республике школа, которую построили с применением ГЧП. Также в январе запустили учебный процесс в Центре образования №163 в уфимском микрорайоне Затон-Восточный. И вот на днях завершили строительство и ввели в эксплуатацию самую большую в Приволжском федеральном округе школу на 2200 ученических мест в уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон». Начать обучение здесь планируют со следующего понедельника.
Один из таких объектов распахнёт свои двери в селе Аскарово Абзелиловского района. Школу, рассчитанную на 640 учеников, с детским садом на 160 мест откроют до конца февраля. Учреждение укомплектовано необходимой мебелью и оборудованием, созданы условия и для маломобильных граждан.
Ещё пять объектов возводят в рамках концессионных соглашений: это образовательный центр в Уфе почти на 3700 учеников, состоящий из трёх зданий в микрорайонах Глумилино, «Яркий» и по улице Миловской в Ленинском районе, а также школы в Нефтекамске и Стерлитамаке. Кроме того, в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» в Уфе продолжают строительство Республиканского математического лицея-интерната на 360 учеников, а по нацпроекту «Семья» в уфимском селе Нагаево приступили к возведению детского сада. Дошкольные учреждения появятся и в других районах Башкортостана.
По данным регионального Министерства просвещения, в прошлом году в республике завершили строительство и ввели в эксплуатацию три крупных общеобразовательных учреждения на более чем 4000 ученических мест. В текущем году за новые парты сядут 6600 детей.