В Уфе начнёт работу самая большая школа в ПФО

В Уфе в феврале 2026 года начнёт работу самая большая школа в Приволжском федеральном округе. Также в городах и районах республики готовится к открытию ряд новых образовательных и дошкольных учреждений. Объекты возводятся в рамках национальных проектов, при финансировании из республиканского бюджета, в рамках концессионных соглашений и государственно-частного партнёрства.

В первый рабочий день нового года в деревне Шмидтово Уфимского района торжественно открыли Центр образования имени Героя России Ильдара Суфиярова. Это первая в республике школа, которую построили с применением ГЧП. Также в январе запустили учебный процесс в Центре образования №163 в уфимском микрорайоне Затон-Восточный. И вот на днях завершили строительство и ввели в эксплуатацию самую большую в Приволжском федеральном округе школу на 2200 ученических мест в уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон». Начать обучение здесь планируют со следующего понедельника.

Во-первых, это было крайне важно для самих жителей Кузнецовского затона. Дети долгое время поднимались в гору, чтобы попасть в школу. И было неправильно, что Кузнецовский затон оставался без образовательного учреждения. Конечно же, это критически важный социальный объект. И поэтому крайне важно, что в сложных экономических условиях и тех вызовов, которые сегодня стоят перед республикой, такие объекты вводятся. И хорошо, что другие такие же объекты в районах сейчас находятся в стадии открытия. Александр Кобыскан, старший научный сотрудник Академии наук Республики Башкортостан, член Общественной палаты Республики Башкортостан

Один из таких объектов распахнёт свои двери в селе Аскарово Абзелиловского района. Школу, рассчитанную на 640 учеников, с детским садом на 160 мест откроют до конца февраля. Учреждение укомплектовано необходимой мебелью и оборудованием, созданы условия и для маломобильных граждан.

Ещё пять объектов возводят в рамках концессионных соглашений: это образовательный центр в Уфе почти на 3700 учеников, состоящий из трёх зданий в микрорайонах Глумилино, «Яркий» и по улице Миловской в Ленинском районе, а также школы в Нефтекамске и Стерлитамаке. Кроме того, в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» в Уфе продолжают строительство Республиканского математического лицея-интерната на 360 учеников, а по нацпроекту «Семья» в уфимском селе Нагаево приступили к возведению детского сада. Дошкольные учреждения появятся и в других районах Башкортостана.

Их строительство, их запуск позволяет родителям уделить больше внимания карьере или просто в том или ином смысле разгрузить их, что тоже очень важно для эмоционального здоровья и для физического здоровья. Ну и наконец, элементарно для экономики страны. Иван Пятибратов, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России