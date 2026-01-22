В Башкирии экс-учитель математики обучает детей рукоделию

В Бураевском районе рукодельница помогает раскрыть творческий потенциал детей. Под ее руководством юные мастера учатся плести из бисера, вязать и вышивать. Как в небольшом кабинете рождаются шедевры – в нашем сюжете.

Проволка, бисер и ножницы – этого достаточно, чтобы сделать сложную поделку. Чулпан Фавзавиевна, будучи в возрасте своих воспитанниц, мечтала стать учителем. Недолго проработав педагогом по математике, поняла, что хочет заниматься рукоделием и устроилась в дом детского творчества.

В этом кабинете Чулпан Фавзавиевна проводит кружок «Творческая мастерская». Вместе с детьми они занимаются бисероплетением, вязанием крючком и спицами, работают с кожей и вышивают лентами. Этому делу женщина посвятила более 20 лет.