В Башкирии заработала третья ледовая переправа

В Краснокамском районе сегодня, 22 января, начала работу ледовая переправа через реку Белую в районе села Староянзигитово. Так, в республике теперь функционируют три официальные ледовые переправы.

Протяженность нового перехода составляет 800 м при ширине 150 м. Толщина льда достигает 56 см, что позволяет безопасно организовать движение транспорта грузоподъемностью до 5 тонн в одну полосу.

Также продолжают работу два других ледовых перехода: через Белую в Бирске и через реку Уфу в районе села Караидель (на автодороге Бирск – Тастуба – Сатка).

В МЧС напомнили водителям и пешеходам о необходимости строго соблюдать правила безопасности: следует обращать внимание на установленные знаки с ограничениями по массе и дистанции, а также не выходить на лед в необорудованных местах.