Врачи Уфы спасли новорожденную весом 480 граммов

Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, девочка родилась на 24,5 неделе беременности. Спасти жизнь новорожденной удалось благодаря внедрению современных технологий и оборудования в перинатальные центры.

В 2025 году было обновлено 114 единиц медицинской техники, включая аппараты ИВЛ и системы мониторинга состояния новорожденных. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в Башкирии выросла до 90,5%.