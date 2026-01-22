Врачи Уфы спасли новорожденную весом 480 граммов

Врачи Республиканского перинатального центра в Уфе спасли новорождённую малышку весом всего 480 граммов.

Фото №1 - Врачи Уфы спасли новорожденную весом 480 граммов

Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, девочка родилась на 24,5 неделе беременности. Спасти жизнь новорожденной удалось благодаря внедрению современных технологий и оборудования в перинатальные центры.

В 2025 году было обновлено 114 единиц медицинской техники, включая аппараты ИВЛ и системы мониторинга состояния новорожденных. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в Башкирии выросла до 90,5%. 

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

