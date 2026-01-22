В Башкирии осудили домашнего тирана

В Бирске вынесли приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в нанесении побоев и угрозе убийством.

Как сообщили в прокуратуре, в мае 2025 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за избиение сожительницы. Однако в сентябре того же года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь устроил скандал, нанес женщине удар ладонью и оттолкнул ее, причинив телесные повреждения.

Конфликт продолжился на следующий день, когда обвиняемый поссорился с 17-летним сыном потерпевшей. В ходе ссоры он, размахивая граблями, угрожал подростку убийством.