В Башкирии осудили мужчину, который похитил и избил знакомую

В Иглинском районе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в лишении свободы и угрозе убийством.
Находясь в состоянии опьянения, мужчина избил знакомую и держал её в подполе частного дома более 12 часов. Через несколько месяцев, вновь встретив женщину, он душил её ремнём и угрожал убийством. Также сельчанин ударил незнакомого мужчину поленом.
От правосудия сельчанин сбежал в Екатеринбург. Мужчину нашли лишь через 5 лет после свершения преступления. Его приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.