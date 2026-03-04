В Башкирии осудили мужчину, который похитил и избил знакомую

В Иглинском районе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в лишении свободы и угрозе убийством.

Находясь в состоянии опьянения, мужчина избил знакомую и держал её в подполе частного дома более 12 часов. Через несколько месяцев, вновь встретив женщину, он душил её ремнём и угрожал убийством. Также сельчанин ударил незнакомого мужчину поленом.