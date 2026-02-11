Избили и силой посадили в машину: в Уфе осудили похитителей

Советский районный суд Уфы вынес приговор двум местным жителям. Их признали виновными в похищении человека.
По информации прокуратуры, в январе 2025 года обвиняемые по просьбе супруги мужчины, проходившего лечение в реабилитационном центре, встретили его у дома. Когда потерпевший отказался возвращаться в учреждение, нападавшие избили его и силой затащили в автомобиль.
На крики жертвы отреагировала соседка, которая вызвала полицию. Стражи порядка оперативно установили местонахождение похищенного.
Подсудимые свою вину не признали. Суд назначил им наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.