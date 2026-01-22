Глава Башкирии принял участие в заседании Госсобрания

Радий Хабиров сегодня принял участие в заседании Государственного собрания Башкортостана. Оно открылось с правительственного часа. Его посвятили состоянию и перспективам развития строительной отрасли региона.
Также депутаты заслушали доклад детского омбудсмена. Уполномоченный по правам ребенка отчиталась о том, как в республике в 2025 году защищались права и интересы детей. Всего в повестку дня заседания парламента было включено около 40 вопросов. Большинство из них – это проекты республиканских законов, а также инициативы в Федеральное собрание. Одна из них касалась усиления ответственности за нарушение земельного законодательства.
Также парламентарии рассмотрели поправки в закон о регулировании земельных отношений в республике. Изменения направлены на оптимизацию процедуры выделения участков под строительство частных домов льготным категориям граждан. В настоящее время им приходится ждать в очереди, поскольку уполномоченным органам требуется время, чтобы подготовить землю – сформировать участки, обеспечить их необходимыми коммуникациями. Этот процесс небыстрый, из-за чего очередь практически не сокращается.