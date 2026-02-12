Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры республики, посвящённом итогам работы за 2025 год. Благодаря грамотной надзорной деятельности погашена задолженность перед работниками по зарплате на сумму 650 млн рублей. Внесено более 47 тысяч актов прокурорского реагирования.
Также восстановили права людей в сфере ЖКХ, расселили и жителей аварийных МКД. Радий Хабиров поблагодарил работников прокуратуры за работу и напомнил о важной задаче – реализации мер по защите и укреплению семейных ценностей, межнационального мира и согласия.
Также Радий Хабиров отметил, что в условиях спецоперации особо важными становятся вопросы противодействия террористическим угрозам, атакам беспилотников, проявлениям экстремизма. Глава республики выразил благодарность органам прокуратуры за защиту прав участников СВО и членов их семей, реализацию мер социальной поддержки.