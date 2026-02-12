Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры республики

Защита прав и законных интересов детей была и остаётся нашим безусловным приоритетом. В минувшем году ваши коллеги решали проблемы обеспечения необходимым лечением и препаратами детей-инвалидов: пресекали незаконные отказы в выдаче рецептов на бесплатные медикаменты. Особо хочу остановиться на следующем. В свете недавних резонансных событий в ряде школ республики и в целом по нашей стране вопросы безопасности детей становятся особенно острыми и актуальными. Ситуация просто обязывает нас к принятию решительных мер, скоординированным действиям. Соответствующие проверки уже начаты во всех школах республики. Нам здесь необходимо синхронизировать нашу работу. По линии органов власти региона тоже принимаем ряд решений. В ближайшее время подпишу соответствующий указ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан