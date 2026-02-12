Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры республики

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры республики, посвящённом итогам работы за 2025 год. Благодаря грамотной надзорной деятельности погашена задолженность перед работниками по зарплате на сумму 650 млн рублей. Внесено более 47 тысяч актов прокурорского реагирования.

Также восстановили права людей в сфере ЖКХ, расселили и жителей аварийных МКД. Радий Хабиров поблагодарил работников прокуратуры за работу и напомнил о важной задаче – реализации мер по защите и укреплению семейных ценностей, межнационального мира и согласия.

Защита прав и законных интересов детей была и остаётся нашим безусловным приоритетом. В минувшем году ваши коллеги решали проблемы обеспечения необходимым лечением и препаратами детей-инвалидов: пресекали незаконные отказы в выдаче рецептов на бесплатные медикаменты. Особо хочу остановиться на следующем. В свете недавних резонансных событий в ряде школ республики и в целом по нашей стране вопросы безопасности детей становятся особенно острыми и актуальными. Ситуация просто обязывает нас к принятию решительных мер, скоординированным действиям. Соответствующие проверки уже начаты во всех школах республики. Нам здесь необходимо синхронизировать нашу работу. По линии органов власти региона тоже принимаем ряд решений. В ближайшее время подпишу соответствующий указ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров отметил, что в условиях спецоперации особо важными становятся вопросы противодействия террористическим угрозам, атакам беспилотников, проявлениям экстремизма. Глава республики выразил благодарность органам прокуратуры за защиту прав участников СВО и членов их семей, реализацию мер социальной поддержки.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями