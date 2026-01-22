Фронтовая бригада показала концерт бойцам полка «Башкортостан»

Для военнослужащих из полка «Башкортостан» состоялся концерт фронтовой бригады Московского государственного института культуры. Мероприятие прошло в информационном пункте подразделения.
Перед личным составом выступили студенты и преподаватели учебного заведения. В репертуаре как известные, так и новые авторские песни, наполненные любовью к Родине и близким. Как говорят военнослужащие, такие мероприятия помогают им поднимать боевой дух.
Добавим, что фронтовая бригада также передала солдатам гуманитарную помощь и сладкие подарки от сотрудников и студентов Московского института.