Новобранцы полка «Башкортостан» проходят боевую подготовку в ЛНР

Меткость и молниеносная реакция. Эти навыки на полигоне оттачивают новобранцы мотострелкового полка «Башкортостан» на территории Луганской Народной Республики. За каждым движением добровольцев следят инструкторы с боевым опытом и объясняют правила, которые пригодятся на поле боя. Особое внимание уделяется противодействию воздушной атаке БПЛА.

Даже имеющие опыт в других военных операциях новобранцы мотострелкового полка «Башкортостан» проходят полный курс боевой подготовки под руководством инструкторов. Заняв позицию и спрятавшись за укрытием, поражают условного противника.

Самое главное – это прицельная стрельба, чтобы не стреляли куда попало. Потому что основная угроза исходит с воздуха. позывной «Юдин», инструктор

К звуку пролетающего FPV-дрона бойцы должны не только привыкнуть, но и научиться не бояться его. Паника и даже секундное промедление может стоить жизни на поле боя.

Пусть не с первого раза, но новобранцы справляются с задачей. По словам инструкторов, к концу обучения меткость будет составлять почти сто процентов. И для этого они прикладывают все усилия, передавая свой боевой опыт. Советы и наставления бывалых солдат молодые бойцы запоминают сразу.