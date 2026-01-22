Федеральные эксперты отметили антикоррупционную работу властей Башкирии

Борьба с коррупцией в России приобрела характер национальной задачи, а ее значение резко возросло в период специальной военной операции. Меры по борьбе с данным видом правонарушений всё активнее и системнее. Об этом заявили эксперты на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня», где был представлен доклад Центра политической информации на тему «Состояние коррупции и антикоррупционная активность в субъектах России в условиях СВО».
По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, в докладе сделан акцент на региональных моделях борьбы с коррупцией и эффективной работе правоохранительных органов совместно с местными властями. В частности, отмечены подходы и в Башкортостане, который занимает 11-е место в антикоррупционном рейтинге субъектов России в период спецоперации. Это говорит об эффективности борьбы региональных и федеральных властей с этим явлением в регионе. Эксперты также отмечают, что в 2024 году значимое количество коррупционных преступлений было зарегистрировано там, где фиксируется наивысший уровень деловой активности.
Как отметил федеральный эксперт, повышенное внимание региональных властей к вопросу профилактики коррупции, а также высокое число выявленных преступлений и открытость информации о коррупции свидетельствует о достаточно высоком уровне противодействия коррупционным преступлениям как на федеральном, так и на региональном уровне. И роль глав субъектов в борьбе с коррупцией имеет важное значение.
В исследовании отмечается, что коррупция в Башкирии присутствует не только среди региональных чиновников, но также и в сфере госпредприятий, правоохранительных органов, федеральных гражданских служащих в регионе. Соответственно, криминогенным фактором выступает не какая-то конкретная среда в системе управления регионом. Коррупционные риски характерны для различных сфер, и соблазну обогатиться незаконным путем могут подвергнуться люди самого разного уровня. В целом можно констатировать, что подобная ситуация характерна для всей территории России, и во многом связана с человеческим фактором.
В целом эксперты отмечают повышенное внимание региональных властей Башкортостана к вопросу противодействия коррупции. В частности, необходимость системной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией в регионе в 2023 году декларировал глава республики Радий Хабиров. Эксперты, в свою очередь, отмечают последовательность антикоррупционной деятельности. Позиция руководства Башкортостана выражается в оперативном освобождении от занимаемых должностей лиц, по которым имеются подтвержденные факты проявления коррупции, совершенствовании нормативной правовой базы по противодействию данного вида правонарушений.