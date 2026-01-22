Федеральные эксперты отметили антикоррупционную работу властей Башкирии

Есть такая категория, как национальные республики, которые одни, наверное, из наиболее сложных для анализа. Почему? Потому что, по понятным причинам, сталкивается очень большое число интересов этих образований. Вот, например, такие субъекты, как Татарстан – в рейтинге это 5-6 место, Башкортостан – 11 место – и другие относятся к политически сложным регионам, в которых пересекаются как федеральные, так и региональные интересы, что неизбежно формирует сложную систему взаимоотношений между властью и бизнесом, которые часто считаются коррупционногенными. В таких регионах, в частности, в Башкортостане, часто отмечается внутриэлитная борьба, которая ведет к таким явлениям, как «борьба компроматов», то есть ты выявил у меня признаки коррупционногенности, а я на тебя там наберу некий компромат, который, пусть и не подтвержден какими-то делами, но он в прессе засветиться, а дальше пустят, посмотрят. В этой связи главы национальных республик уделяют внимание развитию коррупционной ситуации в регионе, следят за тем, чтобы злоупотреблений было как можно меньше, ну и чистка рядов идет перманентно, несмотря на то, что она затрагивает близкие к главам круги.

Сергей Гриняев, генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов