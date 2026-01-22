Федеральные эксперты отметили антикоррупционную работу властей Башкирии

Борьба с коррупцией в России приобрела характер национальной задачи, а ее значение резко возросло в период специальной военной операции. Меры по борьбе с данным видом правонарушений всё активнее и системнее. Об этом заявили эксперты на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня», где был представлен доклад Центра политической информации на тему «Состояние коррупции и антикоррупционная активность в субъектах России в условиях СВО».

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, в докладе сделан акцент на региональных моделях борьбы с коррупцией и эффективной работе правоохранительных органов совместно с местными властями. В частности, отмечены подходы и в Башкортостане, который занимает 11-е место в антикоррупционном рейтинге субъектов России в период спецоперации. Это говорит об эффективности борьбы региональных и федеральных властей с этим явлением в регионе. Эксперты также отмечают, что в 2024 году значимое количество коррупционных преступлений было зарегистрировано там, где фиксируется наивысший уровень деловой активности.

Коррупция сейчас воспринимается как одна из ключевых проблем, Президент об этом неоднократно говорит на разных коллегиях. Мы выявили такую корреляцию: там, где выше деловая активность, к сожалению, начинаются некоторые пики коррупционной активности. Лидеры – Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации

Есть такая категория, как национальные республики, которые одни, наверное, из наиболее сложных для анализа. Почему? Потому что, по понятным причинам, сталкивается очень большое число интересов этих образований. Вот, например, такие субъекты, как Татарстан – в рейтинге это 5-6 место, Башкортостан – 11 место – и другие относятся к политически сложным регионам, в которых пересекаются как федеральные, так и региональные интересы, что неизбежно формирует сложную систему взаимоотношений между властью и бизнесом, которые часто считаются коррупционногенными. В таких регионах, в частности, в Башкортостане, часто отмечается внутриэлитная борьба, которая ведет к таким явлениям, как «борьба компроматов», то есть ты выявил у меня признаки коррупционногенности, а я на тебя там наберу некий компромат, который, пусть и не подтвержден какими-то делами, но он в прессе засветиться, а дальше пустят, посмотрят. В этой связи главы национальных республик уделяют внимание развитию коррупционной ситуации в регионе, следят за тем, чтобы злоупотреблений было как можно меньше, ну и чистка рядов идет перманентно, несмотря на то, что она затрагивает близкие к главам круги.

Сергей Гриняев, генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов
Фото №1 - Федеральные эксперты отметили антикоррупционную работу властей Башкирии

Как отметил федеральный эксперт, повышенное внимание региональных властей к вопросу профилактики коррупции, а также высокое число выявленных преступлений и открытость информации о коррупции свидетельствует о достаточно высоком уровне противодействия коррупционным преступлениям как на федеральном, так и на региональном уровне. И роль глав субъектов в борьбе с коррупцией имеет важное значение.

Очень многое зависит от глав регионов. Вот есть глава, который занимается этим, в регионе отлаживается этот механизм системы борьбы с коррупцией. Глава не занимается этим – к сожалению, нет. Есть очень хороший пример – Сергей Семенович Собянин. Мы лично с ним обсуждали эту проблему когда-то, лет десять назад. Есть Радий Хабиров – неоднократно упоминали этот регион, который тоже очень внимательно к этому относится.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации

В исследовании отмечается, что коррупция в Башкирии присутствует не только среди региональных чиновников, но также и в сфере госпредприятий, правоохранительных органов, федеральных гражданских служащих в регионе. Соответственно, криминогенным фактором выступает не какая-то конкретная среда в системе управления регионом. Коррупционные риски характерны для различных сфер, и соблазну обогатиться незаконным путем могут подвергнуться люди самого разного уровня. В целом можно констатировать, что подобная ситуация характерна для всей территории России, и во многом связана с человеческим фактором.

В целом эксперты отмечают повышенное внимание региональных властей Башкортостана к вопросу противодействия коррупции. В частности, необходимость системной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией в регионе в 2023 году декларировал глава республики Радий Хабиров. Эксперты, в свою очередь, отмечают последовательность антикоррупционной деятельности. Позиция руководства Башкортостана выражается в оперативном освобождении от занимаемых должностей лиц, по которым имеются подтвержденные факты проявления коррупции, совершенствовании нормативной правовой базы по противодействию данного вида правонарушений.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Акции БСТ