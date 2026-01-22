Башкирия улучшила позиции в рейтинге эффективности управления

Управленческая модель Башкортостана в числе наиболее эффективных в стране. Агентство политических и экономических коммуникаций обнародовало XIII ежегодные данные. Республика усилила позиции в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2025 году.
Башкортостан значительно улучшил позиции, поднявшись с 19-го места на 12-е, по совокупному росту ряда показателей. Оцениваются три блока: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. Оценивается деятельность региональной исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ.
Федеральные эксперты отмечают, что власти республики эффективно продвигают интересы региона, привлекая безвозмездные поступления из федерального центра в бюджет республики. Умение губернаторов добиваться значительных федеральных средств и успешно их осваивать является важным показателем компетентности, которую отметили у управленческой команды Радия Хабирова. Республика, по оценкам федеральных экспертов, показывает высокую инвестиционную привлекательность в промышленности и сельском хозяйстве.