Башкирия улучшила позиции в рейтинге эффективности управления

Управленческая модель Башкортостана в числе наиболее эффективных в стране. Агентство политических и экономических коммуникаций обнародовало XIII ежегодные данные. Республика усилила позиции в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2025 году.

Башкортостан значительно улучшил позиции, поднявшись с 19-го места на 12-е, по совокупному росту ряда показателей. Оцениваются три блока: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. Оценивается деятельность региональной исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ.