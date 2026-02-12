Боец из Башкирии точным огнем уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Гвардии сержант Андрей Б. из Бирска достойно несет службу в зоне специальной военной операции. Командование войсковой части №5936 в лицее гвардии подполковника Р. Фассахиева отметило его заслуги Благодарственным письмом.

Фото №1 - Боец из Башкирии точным огнем уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Боец служит по контракту с 8 декабря 2021 года, пишут в издании «Победа». В составе 120-й артиллерийской бригады он занимает должность командира взвода — командира крыла «Гиацинт».

15 августа 2025 года расчет Андрея выполняла боевую задачу на Красноармейском направлении. Артиллеристам предстояло уничтожить живую силу и технику противника, а также вести контрбатарейную борьбу.

После обнаружения воздушной разведкой пункта управления БПЛА сержант оперативно занял выгодную огневую позицию и четко организовал наводку орудия. В условиях опасности ответного огня расчет уничтожил вражеский пункт управления дронами вместе с расчетом ВСУ.

Своими решительными действиями гвардии сержант нанес существенный урон неприятелю и обеспечил продвижение наступающих подразделений Вооруженных сил России. Даже в экстремальных условиях он сохраняет самообладание и в полной мере несет ответственность за выполнение поставленных задач.

Вместе с Андреем в части походят службу и другие жители Бирского района. Командование отмечает их непреклонную решительность и разумную инициативу в достижении общей Победы.

Напомним, что сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Победа».

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями