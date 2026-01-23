11 погибших при пожарах: МЧС Башкирии назвало основные причины возгораний

В Башкирии с начала года произошло 275 пожаров. По данным регионального МЧС, в результате погибли 11 человек, 8 получили травмы.

За последнюю неделю 35 пожаров случилось из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 24 — из-за неисправности печей и дымоходов, 23 — по причине неосторожного обращения с огнем.

Рост количества пожаров отмечен в 22 муниципалитетах, а увеличение числа погибших — в 5 районах республики.