Синоптики назвали дату плюсовой температуры в Башкирии

Сегодня, 15 февраля, пройдет снег, ночью небольшой, днем до умеренного, местами возможен гололед. Ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха составит -6, -11°С, по юго-востоку до -17°С, днем 0, -5°С.

Завтра, 16 февраля, также ожидается умеренный мокрый снег. В связи с повышением температуры воздуха днем до +1°С, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. На дорогах сохранится гололедица и снежный накат. Ветер южный с переходом на западный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут -1, -6°С.