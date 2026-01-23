Бойцы из Башкирии после отпуска отправились в зону СВО

После краткосрочного отпуска очередная группа башкирских военнослужащих отправилась в зону проведения специальной военной операции. Новогодние праздники они провели в кругу своих родных и близких.

Многие принимали участие в «Уроках мужества» в школах своих городов и районов. По словам бойцов, школьники вручили им письма со словами поддержки, которые они передадут своим фронтовым товарищам. Такое внимание всегда приятно, отметили военнослужащие.