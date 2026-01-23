В Башкирии таксист спас пенсионерку от мошенников

Жительнице Благовещенска позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники хотят получить её сбережения. Чтобы уберечь средства, их якобы нужно снять с карты. При попытке провести операцию карту пенсионерки заблокировали.

На следующий день мошенник вновь связался с женщиной. Оказалось, у неё есть 800 тысяч рублей наличными. Она перевела деньги злоумышленникам. Мошенник не остановились – они вызвали пенсионерке такси из Благовещенска в Уфу и постоянно были на связи. К счастью, водитель прислушался к разговору женщины и понял, что та находится под влиянием мошенников. Он остановился, обратился к ДПС – женщину сопроводили в полицию.