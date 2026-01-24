Парикмахер из Уфы хочет отправиться в зону СВО на поиски пропавшего мужа

Уфимка Лилия Недоспасова обучилась на парикмахера и планирует отправиться в качестве волонтёра в зону проведения СВО, чтобы помогать раненым бойцам. Заодно женщина надеется получить какую-либо информацию о близком человеке. Супруг Лилии минувшим летом во время выполнения боевой задачи пропал без вести.

Маломобильные, пенсионеры и просто те, кому сложно пойти в парикмахерскую по тем или иным причинам. Лилия Недоспасова – специалист, оказывающий им услуги на дому. Подобным сервисом впервые решили воспользоваться и Сиразетдиновы. Многодетной семье выбраться куда-то с малышами не всегда просто.

Положительных отзывов у Лилии Недоспасовой немало, хотя новую для себя профессию юрист с более чем 20-летним стажем освоила только в прошлом году. Пройти курсы парикмахера ей предложили в центре занятости, где Лилия состояла на учёте как временно безработная.

Полученные навыки Лилия в ближайшее время планирует использовать в благотворительных целях. Она подала заявку на отправку в зону СВО в качестве волонтёра, чтобы помогать в госпиталях раненым бойцам. В прошлом году женщина уже была с подобной миссией на фронте после того, как пропал без вести её супруг.