Жители Башкирии присоединились к тренду в соцсетях «2026 – это новый 2016»

Десятки миллионов публикаций, ностальгические слёзы и тоска по ушедшему времени. Тренд «2026 – это новый 2016» захлестнул пользователей соцсетей по всему миру. Люди выкладывают фотографии и видео, вспоминая, как жилось десятилетие назад. Мы постарались разобраться, в чём феномен 2016 и почему новый тренд подхватили десятки миллионов человек.

31 декабря 2015 года Регина уже понимала, что следующий год станет для неё судьбоносным. 9 месяцев прошли в ожидании долгожданного чуда, которое теперь зовут Диана. Регина как сотрудница банка при выборе имени руководствовалась статистическими данными. Диана – как яркая иллюстрация описания рожденных в 2016 году. Они отличаются находчивостью, общительностью, обладают изобретательным умом, быстро учатся и умеют адаптироваться.

Рождённым 10 лет назад сложно понять, что сейчас творится в социальных сетях. Миллионы людей захватил новый тренд – ностальгия по 2016-му. Пользователи публикуют фотографии и видео десятилетней давности. К волне присоединились российские и зарубежные знаменитости. Почему же так манит 2016-й? А получить ответ на этот вопрос мы теперь можем так, как не могли подумать и в 2016. Обратимся к искусственному интеллекту.

В 2016 году и цены были ниже, и деревья выше, и трава зеленее. Но последние два пункта – это не точно. А вот теплее было 100%. Если сегодня температура в Уфе ночью опускалась до -30 градусов, а по республике и того ниже, то 10 лет назад 24 января порадовало неожиданным потеплением всего -5. А что было с информационной повесткой?

Но для многих 2016 год стал прорывным. У неподражаемой балерины Гульсины Мавлюкасовой тогда осуществилась давняя мечта. Она станцевала партию в постановке великого Юрия Николаевича Григоровича «Легенда о любви». А для олимпийской чемпионки по фехтованию Аделины Загидуллиной 2016 год стал знаковым. Хотя между ним и нынешним годом у неё есть не самое приятное совпадение.

У каждого своя причина испытывать ностальгию по 2016. Но мы склонны забывать негатив, оставляя в памяти лишь приятные моменты, говорят психологи. В памяти откладывается только хорошее. Психика часто идеализирует прошлое.